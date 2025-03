Ryby - 2025-03-10 / 2025-03-16

4 Denarów, 6 Pucharów, Księżyc W tym tygodniu emocje brały będą górę nad zdrowym rozsądkiem. To będzie dobre, ponieważ pozwoli zwrócić tobie uwagę na istotne sprawy. Jeśli zaczniecie ze sobą współpracować osiągniecie stan harmonii w związku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu możesz pozwolić sobie na odrobinę luksusu. To będzie jak strzał w dziesiątkę. Możesz kupić sobie coś, na co od dawna miałeś ochotę a możesz też spędzić któryś wieczór, razem z Bliźniakiem czy Wodnikiem, w jakimś luksusowym spa. Tak naprawdę ogranicza ciebie tylko wyobraźnia. Daj się jej ponieść.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall