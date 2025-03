Skorpion - 2025-03-10 / 2025-03-16

Śmierć, 4 Mieczy, As Mieczy Jeśli coś nie działa i się nie sprawdza, po prostu to zakończ. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Odpocznij i wyśil się na odrobinę refleksji. Odetnij się od tego, co było. Przed tobą nowe. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Propozycje współpracy sypać się dla ciebie będą jak z rękawa karty. Wszystko, co zaczniesz, zakończy się z pozytywnym rezultatem. To będzie dobre. Pod koniec tygodnia czeka ciebie poważna rozmowa z Rakiem. Musicie jasno określić swoje oczekiwania. To również czas do tego, by jasno wytyczyć granice.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall