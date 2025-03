Skorpion - 2025-03-31 / 2025-04-06

Śmierć, Księżyc, Cesarz Zbliża się czas na dokonanie transformacji twojej relacji. Tak dalej być nie może. Albo coś zmienisz albo nastanie kres. Co lepsze dla ciebie? Masz odwagę zmienić coś na lepsze? Bądź otwarty na możliwości. Tak będzie dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Zrozumiesz, że nie masz dokąd się spieszyć i że warto cieszyć się z małych rzeczy. Nigdy przecież niewiadomo, kiedy małe stać może się wielkim. Obserwuj ludzi wokół siebie nie daj się tym, którzy tobie źle życzą. Pod koniec tygodnia zadbaj o Byka i Raka. Razem z nimi zaplanuj najbliższy weekend. To będzie dla was dobrze wykorzystany czas.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall