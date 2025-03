Strzelec - 2025-03-10 / 2025-03-16

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Będziesz miał wrażenie, że pojawiło się wreszcie coś, na co tak długo czekałeś. Okazja, nie tylko do działania ale i do tego, by coś zmienić. Nie bój się zmian. One napędzają rozwój. Wygrasz w grach losowych, możesz zatem postawić kilka groszy ale pamiętaj, że Fortuna kołem się toczy. Twój entuzjazm będzie zaraźliwy dla Byka i Panny. Dobrze to wykorzystaj i skorzystaj z ich pomocy.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall