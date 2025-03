Waga - 2025-03-10 / 2025-03-16

Królowa Pucharów, As Mieczy, Mag Swoje notowania w relacji poprawisz tylko wtedy, kiedy zaczniesz jasno komunikować się ze swoją drugą połową. Okaż więcej ciepła i zrozumienia ale jasno też mów o tym co ty czujesz i czego pragniesz. Tak umocnisz swój związek. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Ktoś złoży tobie propozycję, która będzie dobra ale wymagała od ciebie będzie, wyjścia poza swoją strefę komfortu. Sprawdź, czy jesteś na to gotowy i dopiero wtedy podejmij decyzję. Z drugiej strony to dobry czas na ryzyko. To się finalnie tobie naprawdę opłaci. Intuicja oraz Byk i Panna, poprowadzą ciebie w dobrym kierunku. To się musi udać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall