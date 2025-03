Wodnik - 2025-03-10 / 2025-03-16

4 Pucharów, Gwiazda, As Buław W tym tygodniu pojawi się nadzieja i nowe perspektywy na związek. To może być twój tydzień. A może to czas na refleksję nad twoim obecnym związkiem? Nie rób nic, co ciebie ogranicza i nie daje satysfakcji. Czas na nowe doświadczenia. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz, że jesteś gotowy do tego, by zrobić coś kompletnie innego, niż do tej pory. To będzie wymagało od ciebie dyscypliny ale i wyjścia ze swojej strefy komfortu. Generalnie to będzie ten tydzień, w którym łamał będziesz wszelkie stereotypy o sobie samym i robił same nietypowe rzeczy, a wszystko to przy udziale Skorpiona oraz Byka.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall