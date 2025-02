Koziorożec - 2025-02-03 / 2025-02-09

Papież W najbliższych dniach warto zwrócić się w stronę wewnętrznych wartości. W pracy stawiaj na współpracę. Twoje doświadczenie może pomóc innym w drodze na szczyt. W relacjach osobistych bądź otwarty do rozmowy na poważne tematy. To czas na refleksję i zrozumienie tego, co naprawdę jest dla ciebie ważne. W tym tygodniu, drogi Koziorożcu, powraca jako przesłanie, karta Pazia Mieczy. W tym tygodniu skoncentruj się na poszukiwaniu prawdy i poznawaniu nowych perspektyw. To czas, gdy twoja ciekawość może prowadzić do odkryć, które zmienią twoje spojrzenie na świat. Paź Mieczy zachęca cię do zadawania pytań, prowadzenia dialogu i nieustannego poszerzania horyzontów. Zatem czyń to ale pamiętaj o byciu skromnym w działaniu. W relacjach osobistych czeka ciebie potrzeba szczerej komunikacji oraz otwartości na nowe pomysły i opinie. Nie bój się. Uważaj jednak na skrajności w ocenach. Nie wszystko, co usłyszysz, musi być prawdą. Bądź czujny i słuchaj swojego wnętrza, aby odróżnić prawdę od iluzji.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.