Waga - 2025-01-13 / 2025-01-19

Sprawiedliwość Skup się na sprawiedliwym podejściu do swoich pracowników. Faworyzowanie kogokolwiek może bardzo negatywnie wpłynąć na cały zespół. Nie tędy droga. Po pracy zacznij wreszcie zajmować się aktywnościami, które pozwolą tobie zadbać o formę. W tym tygodniu, droga Wago, powraca jako przesłanie, karta 10 Mieczy. Trudny okres w twoim życiu właśnie dobiega końca. Może to być bolesne i trudne do zaakceptowania ale jest to nieuniknione. Pamiętaj też, że po burzy przychodzi słońce i tak właśnie będzie też dla ciebie. Nie trzymaj się zatem kurczowo swojej przeszłości. Śmiało zacznij patrzeć do przodu, ku dobru. Ten tydzień może być też tym, który pozwoli tobie na uwolnienie się od toksycznych relacji. Warto czynić takie porządki. Podejmij już dziś, nie czekając do końca tygodnia, kroki w celu polepszenia jakości swego życia. Zmiany będą tylko na dobre i tego się trzymaj.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.