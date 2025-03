As karo. Energia tego tygodnia pomoże ci przetrwać najtrudniejsze chwile. W pracy uważaj, bo ktoś będzie próbował cię przechytrzyć, albo oszukać i nie zostanie zdemaskowany, a ty poniesiesz straty. Zajęte Panny będą prowadzić poważne rozmowy z partnerem, który od jakiegoś czasu ukrywa fascynację kimś innym, ale nie ma odwagi, by im o tym powiedzieć. Wolne zaś nie powinny wracać do przeszłości.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell