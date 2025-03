Odwrócona 10 karo. W tym tygodniu zakończą się Twoje stare problemy, a Ty pewnie staniesz na nogi. W pracy będziesz oparciem dla innych, ale ty też na tym skorzystasz. Zajęte Raki pokonają ciche i milczące dni i na nowo zaczną się do siebie zbliżać. Wolne zaś powinny odpuścić to, co złego ich spotkało w miłości, a uleczą swoje rany. W weekend twoje noce nie będą samotne.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell