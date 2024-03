Aida Kosojan-Przybysz zasłynęła w Polsce przede wszystkim jako wizjonerka. Znana jasnowidząca ma ormiańskie korzenie, urodziła się w Gruzji, ale od wielu lat mieszka w naszym kraju.

Aida jest nie tylko znaną wizjonerką, ale również wokalistką, autorką tekstów, felietonistką i kompozytorką. Dar jasnowidzenia miała odziedziczyć po swojej babci - to właśnie ona miała przepowiedzieć wnuczce znalezienie miłości poza ojczystym krajem.

Nim jednak Aida związała się z Polską na stałe, studiowała w Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej w Kijowie ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse. Nigdy jednak nie pracowała w zawodzie. Zdobyła popularność ze względu na trafne wizje, które dotyczyły wydarzeń w kraju czy na świecie. Obecnie jej media społecznościowe cieszą się sporą popularnością.

Aida apeluje. Wpisy budzą poruszenie fanów

Aida traktuje swoje profile jako trampolinę do przekazywania swoich przesłań, przemyśleń czy motywowania innych. Chociaż większość z jej przesłań może nie wydawać się zbyt skomplikowana, to tylko pozory. O wielu kwestiach takich jak samoakceptacja, docenianie siebie i innych, wzajemny szacunek czy chociażby dbanie o jakość życia na co dzień zapominamy. Dlatego też profil Aidy to taka "przypominajka", aby w codziennym pośpiechu czy chaosie znaleźć chociaż chwilę, by się zatrzymać i przemyśleć pewne sprawy.

Aida Kosojan-Przybysz z ważnym przesłaniem. W komentarzach poruszenie

Idealnie oddaje to jeden z ostatnich wpisów wizjonerki.

- Każdy dzień jest inny. Każdy wieczór jest inny. Każdego dnia my jesteśmy inni, nowi, lepsi lub gorsi, ale to wciąż jesteśmy my - zaczęła swój wpis Aida Kosojan-Przybysz.

- Bądź przy sobie zawsze. Kochaj i żyj. Celebruj życie. Ważna jest każda chwila, każda sekunda, która może zmienić bieg zdarzeń. Zatrzymuj w sercu momenty piękna i zachwytu, bo to one są ważną częścią Twojej historii - napisała w mediach społecznościowych.

Fani nie pozostawili jej słów bez odpowiedzi. Część osób komplementowała również zdjęcie, jakie Aida dołączyła do najnowszego wpisu.

"Dziękuję za dobre słowa. Czekam zawsze na pani posty i felietony", "To najpiękniejsze co dziś przeczytałam", "Bardzo mądre słowa", "Nic dodać, nic ująć", "Jak zawsze piękna Pani i piękny przekaz", "Pani słowa dały mi nadzieję i wiarę. Dziękuję", "Tak, ważna jest każda chwila", "Przepiękne zdjęcie i cudowna osoba" - pisali poruszeni fani.

Jakiś czas temu wizjonerka w swoim wpisie zwróciła się do kobiet.

- Kobieta - matka, żona, partnerka, córka, wnuczka, siostra, babcia, ciocia, teściowa, szwagierka. Ile my mamy imion? Kochana, dobra, wrażliwa, silna. Uśmiechnięta, zapłakana, piękna, zmartwiona i radosna. Troskliwa, bliska, niedostępna. Mówiąca i milcząca. To wszystko my - napisała.

W swoim wpisie zwróciła uwagę, jak wiele zależy od nas samych:

- Dzisiaj to ty wybierasz, w którą stronę pójdziesz. Nie bój się swoich emocji, one przychodzą i odchodzą, a Ty trwasz. Nie sama, ze sobą a przy wszystkich innych, których kochasz i których dopiero pokochasz. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze - podsumowała swój wpis z okazji Dnia Kobiet.

