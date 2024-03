Jeden z najbardziej dostojnych znaków zodiaku - Lew. To osoby urodzone pod tym znakiem przyciągają wiele zazdrosnych spojrzeń. Lwy pragną tej uwagi i lubią być w centrum zainteresowania, ale gdy ktoś zaczyna życzyć im źle, ze względu na ich pozycję i osiągane sukcesy, potrafią jasno postawić granicę.

Jednak delikatna zazdrość w rzucanym im spojrzeniu wręcz motywuje je do dalszego działania. Zazdrość w stosunku do Lwa może budzić jego pewność siebie, charyzma i status społeczny, czy zawodowy.

Strzelec często uchodzi za znak zodiaku urodzony w przysłowiowym czepku. Osoby te często mają szczęście, a sukces przychodzi do nich w łatwy sposób.

Dodatkowo Strzelce znane są ze swojego pogodnego usposobienia. Gdy innym daleko jest do radości, z ust Strzelca nie schodzi uśmiech. To może budzić zazdrość innych.

Często zarówno prywatna, jak i zawodowa ścieżka Strzelca wprost usłana jest różami, a on tylko czerpie z życia pełnymi garściami. To sprawia, że inni zastanawiają się, jak Strzelec to robi.