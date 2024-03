Patrząc na zaćmienie księżyca z astronomicznego punktu widzenia, to sytuacja, gdy Ziemia ustawi się na swej orbicie między Słońcem a właśnie... Księżycem. Księżyc musi znajdować się w pełni, by Ziemia mogła rzucać na niego swój cień. Tak będzie i tym razem, 25 marca podczas pełni Księżyca. Wtedy to dojdzie do jego zaćmienia.