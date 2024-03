Czy tylko wierzenia i astrologia? Jacy są ludzie urodzeni wiosną?

Wiosna to pora roku, na którą czeka wiele osób po czasie zimowej stagnacji. Wszystko wtedy wraca do życia, a życiodajne Słońce rozbudza w ludziach energię.

Według rozmaitych ludowych wierzeń, ale też według astrologii, osoby, które przyszły na świat wiosną, mają od początku taką samą energię w głębi swojej duszy.

Ale czy tylko wierzenia mówią o wyjątkowości wiosennych dzieci? Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie daje nieco bardziej naukowe spojrzenie na to zagadnienie. Tamtejsi badacze postanowili sprawdzić, w jakich miesiącach urodziło się najwięcej prezesów dużych firm.

Okazało się, że to właśnie osoby urodzone wiosną uchodzą za bardziej dojrzałe i rozwinięte intelektualnie, niż osoby urodzone latem, jesienią, czy zimą. W ten sposób mogą osiągnąć lepsze wyniki w nauce i mają szansę na lepsze stanowisko pracy w przyszłości.

Co można więcej powiedzieć o osobach urodzonych w marcu, kwietniu, maju i w pierwszej połowie czerwca?

Urodzeni w drugiej połowie marca i w kwietniu mają ognisty temperament

20-21 marca witamy wiosnę i nie bez powodu od tego momentu na świat przychodzą najbardziej „ogniści" ludzie. Urodzeni po 21 marca to zodiakalne Barany, którymi włada żywioł ognia. Jest to istotne, bo żar tli się w ich temperamencie. Są zdecydowanie niezależni, spontaniczni i pełni pasji. Przez swoją życiową siłę, często wychodzą przed szereg i zdobywają to, czego pragną. Urodzeni w drugiej połowie marca i w pierwszej połowie kwietnia ludzie są optymistyczni i gdy na potykają na swojej życiowej drodze przeszkodę, traktują ją jako wyzwanie, a nie problem. Są niezwykle odporni na stres, a w sytuacji, w której wiele osób traci rozsądek, potrafią zaskoczyć analitycznym myśleniem. Dzięki temu też są określani mianem "odważnych". Nie straszne im nowe przygody i zmiany.

Optymizm płynie w żyłach tych, którzy przyszli na świat wiosenną porą 123RF/PICSEL

Majowi ludzie to spokojne i pewne siebie osoby

Ci, którzy przyszli na świat w maju, są określani mianem opanowanych, statecznych i spokojnych. Zodiakalne Byki, które rodzą się między 20 kwietnia a 22 maja, wykazują pragmatyczne podejście do życia i wręcz kochają stabilizację. Niczym spokojne, dostojne byki, idą powoli przez życie, ceniąc sobie luksusowe życie. Ten ziemski znak zodiaku uwielbia harmonię z naturą, która daje mu wyciszenie i poczucie harmonii.

Majowe dzieci to oazy spokoju 123RF/PICSEL

Opinia innych osób nie jest dla majowych ludzi najważniejsza. To m.in. pokazuje ich pewność siebie. Podobnie jak urodzeni w marcu i kwietniu, są wytrwali i potrafią wiele znieść. Cechuje ich silna psychika i zaradność. Doskonale wykorzystują te cechy w pracy, choć ich kariera nigdy nie jest tak porywcza, jak potrafi być u osób spod ognistych znaków zodiaku. Ziemski Byk także ma sporą dozę empatii, co przejawia się nie tylko w stosunku do ludzi, ale też do natury, zwierząt. Tę wrodzoną dobroć majowi ludzie okazują także podczas budowania relacji, zarówno tych przyjacielskich, jak i romantycznych.

Urodzeni w czerwcu to dowcipne dusze towarzystwa

Zbiór wiosennych dzieci zamykają osoby, które przyszły na świat w pierwszej połowie czerwca. To ludzie żyjący na pograniczu życiodajnej wiosny i gorącego lata. Osoby, które urodziły się od 23 maja do 21 czerwca to zodiakalne Bliźnięta.

Sztafetę urodzonych wiosną zamykają ci, który przyszli na świat początkiem czerwca 123RF/PICSEL

Ten wietrzny znak zodiaku kojarzony jest przede wszystkim z radością oraz z poczuciem humoru. Czerwcowi ludzie określani są mianem "duszy towarzystwa", bo kochają wszelkie spotkania, gdzie mogą poprowadzić niezobowiązujące rozmowy i brylować dowcipem.

Urodzeni ostatnim tchnieniem wiosny świetnie odnajdą się w pracy z ludźmi lub na scenie. Pisany jest im teatr, stand-up lub kabaret. Jednak niekiedy to pragnienie bycia z ludźmi bywa niebezpieczne, bo Bliźnięta mogą uciekać się do manipulacji lub wzbudzania litości w innych.

