Karta: As Mieczy

W życiu prywatnym sprawy będą toczyły się teraz bardzo szybko. Ktoś nie pozostawi Ci wiele czasu do namysłu. "Wszystko albo nic!" i "Kto mnie kocha, idzie za mną!" - tak wykrzyknie Ci przed nosem, dając może pięć minut na podjęcie decyzji. Nie ulegaj presji, ale miej też świadomość, że odmowa będzie miała swoją cenę. W finansach uważaj zwłaszcza na konflikt z kimś.

W kontaktach prywatnych zalecana jest teraz większa zwinność i finezja. "Spiesz się powoli" - to zalecenie tutaj akurat ma bardzo ograniczone zastosowanie. Owszem, trzeba pokazać, że nie tracisz łatwo głowy i zachować się nienagannie w każdej sytuacji. Nie zachowuj się jednak flegmatycznie. W finansach kuj żelazo, póki gorące. Ktoś przygląda Ci się z uwagą.

W relacjach prywatnych dziel się swoim czasem i energią mądrze i z umiarem. Możesz robić dużo szumu wokół swoich prezentów, wspólnie spędzanego czasu oraz przysług. Lepiej, żeby druga strona pamiętała, jak bardzo się angażujesz. Nie pozwalaj, by ktokolwiek lekceważył Twoje wysiłki. W finansach możesz wiele zyskać dzięki czyjejś szczodrości, pożyczce.

W kontaktach osobistych czas bezpardonowo odrzucić to, co już Ci nie służy. Na tym etapie wiesz już, że pewne kwestie się nie zmienią, ludzie nie wyzbędą się swoich wad. Ty z kolei nie masz czasu ani energii, by utrzymać kontakt absolutnie ze wszystkimi. Postaw siebie na pierwszym miejscu. W finansach możesz szybko zamknąć pewne kwestie, sprzedać coś, oddać.