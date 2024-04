Polska gorączka złota. Ziemia pod miasteczkiem wygląda jak mrowisko

Gorączka złota to fenomen nie tylko amerykański. Ten cenny kruszec intensywnie wydobywany był także na ziemiach polskich. Choć kilometry starych sztolni są dziś jedynie turystyczną atrakcją, to złoża nie zostały do końca wyeksploatowane — do dziś ziemia pod Złotym Stokiem kryje tony cennego pierwiastka.