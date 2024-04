Jakie paznokcie do pracy wybrać, by czuć się komfortowo, ale jednocześnie kobieco i modnie? Niepisany zbiór zasad nawołuje, by w tym przypadku stawiać raczej na klasykę, wybierając te kolory, które nie rzucają się zbyt mocno w oczy. To nie oznacza jednak, że należy zupełnie zrezygnować z jakichkolwiek eksperymentów.