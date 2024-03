Tarot na 29 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 5 Mieczy

W relacjach prywatnych poznaj dobrze swoje emocje i namyśl się dokładnie, nim podejmiesz krok. Instynktowne działanie jedynie zaszkodzi. Nie wierz teraz w coś takiego jak "słuszny gniew". Złość i pragnienie zemsty zawsze są złymi doradcami. Nie gwarantują sukcesu i przysparzają wrogów. W finansach trzeba będzie posprzątać bałagan, wybrnąć z ambarasu.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 3 Denarów

W kontaktach prywatnych nie zaniedbuj rozmów, nie unikaj spotkań. Ważna będzie teraz wspólna praca. Zgodne rozwiązywanie problemów może Was bardzo zbliżyć. Może się też okazać, że ktoś jest świetnym partnerem wyłącznie w obliczu kryzysu lub konkretnych wyzwań. Gubi się, gdy panuje spokój. W finansach możesz podpisać umowę, rozszerzyć działalność.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 4 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na Twoją samokontrolę. Trzeba będzie wykazać się doskonałym opanowaniem. Pamiętaj o swoich priorytetach i nie daj się sprowokować do opuszczenia gardy. W najbliższych momentach miej zaufanie przede wszystkim do siebie. W finansach nie trzymaj się kurczowo oszczędności. Częścią z nich należy cały czas obracać.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 9 Denarów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą, która ukształtowała już swój temperament i światopogląd. Człowiek ten jest odporny na zmiany. Nie szuka on wyzwań, a raczej kogoś, kto pomoże mu domknąć pewne kwestie, znaleźć bezpieczną przystań. Jeśli Ty pragniesz przygód i wyzwań, musisz szukać dalej. W finansach może negocjować długoterminowy kontrakt.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: As Kielichów

W relacjach osobistych ważne będzie teraz nie to, co ktoś Ci daje, ale to, co Ty możesz zrobić dla niego. Zasada wzajemności jest bardzo ważna. Nie należy jednak opierać się na niej zawsze i wszędzie. Grozi to rozczarowaniem, a w konsekwencji - niepotrzebną nieufnością. Druga strona liczy na Twoją łaskę i dobre chęci. W finansach widać pomysł, który może Cię wzbogacić.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 6 Kielichów

W życiu prywatnym istotne mogą okazać się teraz dla Ciebie kontakty z rodziną. Szczególnie chodzi o te osoby, które były dla Ciebie ważne w dzieciństwie: rodziców, ale też kuzynów, starsze rodzeństwo, wakacyjnych przyjaciół. Być może uda się odnowić z kimś teraz kontakt. W finansach przemyśl, jak Twój stosunek do pieniędzy określa wychowanie, poglądy przodków.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Rydwan

W życiu osobistym przemyśl teraz swój stosunek do samodzielności oraz... samotności. Czy potrzebujesz mieć zawsze kogoś, kto będzie Cię podziwiał? Czy musisz mieć obok człowieka, który nieustannie zapewnia o Twojej wspaniałości? Są ludzie, którzy nie pragną partnerskiego związku, tylko obnoszenia się z "trofeum". W finansach możesz dostać ważne wieści.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od Ciebie, że odważysz się zaangażować, zrobisz krok ku większej bliskości. Może dojść do rozmów o powiększaniu rodziny. Nie zdziw się, jeśli ktoś zapyta Cię o stosunek do dzieci oraz kiedy planujesz je ewentualnie mieć. W finansach imponujesz energią, ale poważni partnerzy obawiają się słomianego zapału.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Królowa Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kobietą czułą, melancholijną, wrażliwą. Ten ktoś nie powie wprost, co go boli, nie umie się konfrontować. Zamiast wyjaśnić swoje racje, woli odejść bez słowa. Najlepiej do osoby, która zdoła ją lepiej zrozumieć. Nie warto oczekiwać, że ktoś będzie czytał nam w myślach. W finansach możesz skorzystać z pomocy urzędniczki.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Giermek Mieczy

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą inteligentną, dowcipną, błyskotliwą. Ten niespokojny duch pokrywa flirtem brak pewności siebie. Przelotne znajomości będą interesowały go bardziej niż stała relacja. Możecie zetknąć się na dłużej, jeśli jest między Wami chemia intelektu. W finansach musisz wzbogacić swoją wiedzę, nim podejmiesz wiążącą decyzję.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Cesarz

W życiu prywatnym musisz pokazać teraz, na czym Ci zależy. Zajmij jasne stanowisko i nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Lepiej na głos wypowiedzieć swoje zdanie i wdać się nawet w konflikt, niż zamilknąć i pozwolić innym decydować za Ciebie. Druga strona nie podejmie decyzji, której pragniesz, bez Twojej namowy. W finansach możesz rozpocząć własną działalność.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą sumienną, praktyczną i odważną. Niemniej coś przeszkadza jej się zaangażować. Może to być jakieś wydarzenie z przeszłości, trudna sytuacja rodzinna. Trzeba będzie ją przezwyciężyć albo już do końca borykać się z niepełnym zaufaniem. W finansach o Twoim sukcesie może zdecydować punktualność.

