Zacierka na mleku - co to jest?

Delikatne i rozpływające się w ustach kluski kojarzą się głównie z daniami serwowanymi dzieciom. Wyjątkowo sentymentalnym daniem, do którego z chęcią wracają także dorośli, jest zacierka. To nic innego jak formowane w dłoniach lub uzyskiwane za pomocą tarki kluski , które triumfy święciły w czasach PRL-u.

Delikatna zacierka to idealny dodatek do zupy mlecznej i nie tylko

123RF/PICSEL

Po tym czasie przelewamy danie do talerza i podajemy na ciepło. Smacznego!

Ile czasu gotować zacierki? Kluseczki wrzucamy do gotującego się mleka i podgrzewamy przez ok. 3-4 minuty.

Do niewielkiego garnka wlewamy ¾ l mleka, dosypujemy dwie łyżeczki cukru i podgrzewamy na niewielkim ogniu, co jakiś czas mieszając.

Na początku całość mieszamy za pomocą widelca, a następnie przechodzimy do ręcznego wyrabiania.

Do miski przesiewamy mąkę, wbijamy jajko i doprawiamy całość solą.

Do jakiej zupy dodać zacierkę?

Tradycyjnie zacierkę dodaje się do śniadaniowej zupy mlecznej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać domowe kluseczki również w innych potrawach. W prosty sposób zastąpimy zacierką makaron lub ryż w zupie jarzynowej, fasolowej czy pieczarkowej. Podamy je zamiast kaszy, ziemniaków czy kopytek do gulaszu mięsnego lub warzywnego. Zwolennikom słodkości posmakuje także doprawienie zacierki na mleku odrobiną kakao.