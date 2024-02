Do czego pasują lane kluski?

Idealnie ścięte z zewnątrz i mięciutkie w środku lane kluski to klasyk, którym zastąpimy kupny makaron. Świetnie pasują do zup, przede wszystkim mlecznej, pomidorowej lub rosołu. Choć ich przygotowanie nie wymaga specjalnych narzędzi oraz lat praktyki kulinarnej, do uzyskania idealnej konsystencji przyda się trochę wprawy. Podstawowy przepis w prosty sposób zmodyfikujemy bardziej wyrazistymi dodatkami. Interesującego smaku masie mączno-jajecznej dodadzą m.in.:

curry,

kurkuma,

czosnek granulowany

słodka czerwona papryka,

świeżo mielony czarny pieprz.

Pływające w zupie lane kluski to niejedyna forma ich podania. Świetnie sprawdzą się w wersji na słodko, doprawione cynamonem lub posypane z wierzchu odrobiną cukru. Ciekawe połączenia uzyskamy w parze z dżemami, świeżymi owocami oraz orzechami. Przepis, który na stałe wszedł do repertuaru rodziców małych dzieci to lane kluseczki na mleku.

Lane kluski - przepis krok po kroku

Nasze mamy i babcie opanowały recepturę na lane kluseczki niemal do perfekcji. To prosty, szybki i wyjątkowo smaczny dodatek, który przygotujemy w domu jedynie z trzech składników. Ich sekretem jest odpowiednio przygotowane ciasto, najlepiej na bazie mąki pszennej oraz o niezbyt gęstej konsystencji.

Lane kluski przygotujesz z trzech składników 123RF/PICSEL

Składniki na lane kluski

2 duże jajka,

3-4 pełne łyżki mąki pszennej,

½ łyżeczki soli.

Przygotowanie lanych klusek

Do miski wbijamy całe jajka, przesiewamy mąkę i doprawiamy odrobiną soli. Całość dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiego i jednolitego ciasta bez grudek. W dużym garnku zagotowujemy wodę razem z solą. Kiedy zobaczymy, że zaczyna wrzeć, delikatnym strumieniem wlewamy do środka porcje ciasta. Jeśli zauważymy, że ciasto jest zbyt rzadkie i rozpływa się w naczyniu, dosypmy jeszcze odrobinę mąki. Nieco za gęstą konsystencję szybko poprawimy dodatkiem wody. Kluski lane gotujemy ok. 2 minuty, co jakiś czas mieszając. W ten sposób zapobiegniemy ich przyklejaniu się do siebie. Gotowe kluseczki odcedzamy na sicie. Możemy także zdecydować się na wlanie ciasta bezpośrednio do mleka, zupy lub sosu. Smacznego!

Jak poprawić smak lanych klusek?

Delikatne kluski lane wcale nie muszą tradycyjnie lądować w talerzu z parującą zupą. To świetny dodatek do dań mięsnych, licznych sosów czy pieczonych warzyw. Z powodzeniem możemy podać kluseczki solo, polane roztopionym masłem z bułką tartą. Jeśli chcemy nadać masie na bazie jajek, mąki i soli odrobiny charakteru, zastąpmy sól odrobiną sosu sojowego.

Po ugotowaniu zdecydowanie odczujemy bardziej wyrazisty smak. Ciekawym pomysłem będzie dodanie do masy odrobiny podprażonej cebuli, którą następnie zmiksujemy w blenderze i dodamy do ciasta jeszcze przed gotowaniem. Warzywo w takiej formie to silny wzmacniacz smaku. Co ważne, już jedna łyżka dodatku nada ciastu o wiele lżejszej konsystencji.

Zmysłowe smaki: Kluski na parze z sosem malinowym Interia.tv

Sprawdź również: