Wypieki z rabarbarem

Takich delicji nigdy dosyć! Im więcej lekko kwaśnego rabarbaru, tym lepiej. Jego delikatnie wytrawny smak idealnie równoważy słodycz ciasta. A chrupiąca posypka pięknie je dekoruje. Zresztą sami spróbujcie!

Zdjęcie CIasto ucierane z malinami /123RF/PICSEL

Ciasto ucierane posypane migdałami

Składniki dla: 24 porcji Składniki 3 szkl. mąki pszennej

2 torebki cukru waniliowego

2 szkl. cukru

2 kostki (razem 40 dag) masła

60 dag rabarbaru

1 opakowanie (40 dag) mrożonych malin

4 jajka

1/3 szkl. + 2 płaskie łyżeczki mąki ziemniaczanej

1/2 szkl. soku jabłkowego

2 czubate łyżeczki proszku

do pieczenia l 10 dag posiekanych

migdałów, ew. płatków migdałowych

Sposób przygotowania

1. Maliny przełóż na sitko, poczekaj, aż rozmarzną i ociekną. W tym czasie w miseczce wymieszaj resztę 1 i 1/3 szkl. mąki, 3 łyżki cukru, 1 cukier waniliowy oraz 2/3 kostki masła. Składniki rozcieraj palcami, aż powstaną duże grudki. Tak przygotowaną kruszonkę przykryj i włóż do lodówki.



2. Rabarbar oczyść, pokrój na kawałeczki. Podlej je w garnku sokiem jabłkowym. Dodaj 3 łyżki cukru i gotuj 1 minutę. Wymieszaj 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej z 1-2 łyżkami zimnej wody. Wlej do rabarbaru. Gotuj dalej 1-2 minuty, mieszając, aż masa zgęstnieje.



3. Pozostałe masło utrzyj z resztą cukru i drugim cukrem waniliowym. Kiedy masa będzie puszysta i jasnokremowa, kolejno domieszaj do niej jajka. Resztę mąki pszennej przesiej z proszkiem do pieczenia. Potem połącz z pozostałą mąką ziemniaczaną. Porcjami domieszaj do masy maślanej. Całość szybko utrzyj mikserem.



4. Dużą blachę wyłóż pergaminem. Na spodzie rozsmaruj ciasto ucierane. Rozłóż na nim maliny i rozsmaruj masę rabarbarową. Wierzch posyp kruszonką oraz posiekanymi migdałami. Wstaw do piekarnika rozgrzanego wcześniej do temperatury 200˚C. Piecz przez 35-40 minut. Ew. udekoruj owocami oraz melisą cytrynową.