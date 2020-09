​Najlepsze kreacje z wirtualnego czerwonego dywanu gali Emmy 2020

Choć uroczyste rozdanie nagród Emmy zostało w tym roku przeniesione do Internetu, wielu gwiazdom nie przeszkodziło to w zaprezentowaniu się w spektakularnych kreacjach.

Zdjęcie Jennifer Aniston wystąpiła w klasycznej czarnej sukni vintage od Christiana Diora /Rex Features /East News

Nagrodzona statuetką za występ w serialu "Euforia" Zendaya olśniła w dwóch ekstrawaganckich stylizacjach, Jennifer Aniston wystąpiła w klasycznej czarnej sukni vintage od Christiana Diora, zaś Tracee Ellis Ross postawiła na efektowne złoto i falbany.

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród Emmy diametralnie różniła się od edycji z minionych lat. Za publiczność w Staples Center posłużyły kartonowe postaci, odpowiedzią na żarty Jimmy’ego Kimmela był śmiech nagrany podczas ceremonii z ubiegłych lat, a laureaci nagród w poszczególnych kategoriach dziękowali za statuetki, siedząc w swoich domach. Niecodzienna forma ceremonii wynikała, rzecz jasna, z obostrzeń wprowadzonych ze względu na trwającą pandemię.

- Po co organizować tę imprezę w środku globalnego kryzysu? To może wydawać się niepotrzebne. Ale właśnie teraz potrzebujemy rozrywki. Podczas gdy świat może być w strasznej formie, telewizja nigdy nie miała się lepiej - przekonywał prowadzący galę Jimmy Kimmel w otwierającym ceremonię monologu.

Choć gala wręczenia "telewizyjnych Oscarów" była inna niż zwykle, niektórym gwiazdom nie przeszkodziło to w zaprezentowaniu się w zjawiskowych kreacjach. Odbierając nagrody w hotelowych pokojach, własnych salonach lub przydomowych ogródkach, zadbały one o to, by - mimo niesprzyjających warunków - wnieść do tegorocznej imprezy elegancję i glamour, z których gala rozdania Emmy słynie.