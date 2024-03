Czarny, nieestetyczny nalot na silikonie , który ma za zadanie m.in. chronić miejsce styku wanny lub kabiny prysznicowej z płytkami przed dostaniem się w szczelinę wody, to widok niestety bardzo często spotykany w łazienkach.

Ciemne plamy to nic innego jak zarodniki grzybów i pleśni , które powstają na skutek nadmiernej wilgoci w niewielkim pomieszczeniu , czyli w łazience. Para wodna osadzająca się na elementach wyposażenia łazienki po kąpieli, a ponadto wysoka temperatura i wilgoć , sprzyjają rozwojowi różnego rodzaju bakterii .

Najbardziej narażonymi miejscami na powstawanie grzybów i pleśni są także miejsca, do których dociera mało powietrza, a więc np. szczeliny. Grzyby i pleśń mogą w znaczący sposób negatywnie wpływać na nasze zdrowie , dlatego gdy tylko się pojawią, należy błyskawicznie działać i się ich pozbyć.

Soda oczyszczona to produkt mający szereg zastosowań, również tych czyszczących. Czarne plamy na silikonie możemy spróbować usunąć roztworem sporządzonym z sody, octu i wody , ale należy pamiętać, że jeśli nalot utrzymuje się przez długi czas, nasza misja może zakończyć się niepowodzeniem.

Ciemne plamy mogą bardzo dokładnie wsiąknąć w silikon, przez co w najgorszym scenariuszu niezbędna będzie jego wymiana na nowy.

Wracając do naszego preparatu, to tworzymy go w proporcjach: jedna porcja octu i dwie porcje wody oraz wspomniana soda. Preparat powinien mieć konsystencję rzadkiej pasty. Tak przygotowany roztwór nakładamy na miejsce z plamami i zostawiamy na 15 minut. Po kwadransie szorujemy szczotką, spłukujemy wodą i dokładnie osuszamy ręcznikiem papierowym.