Skąd pleśń pod prysznicem?

Zanim poznamy sposoby na pozbycie się pleśni pod prysznicem, trzeba wiedzieć, skąd ona się bierze. Oczywiście, największym winowajcom jest nadmierna wilgoć, o którą w łazience nietrudno. Efekt wzmaga kiepska wentylacja, która jeszcze bardziej pogłębia problem. Później trudno się dziwić, że pleśń pojawia się na fugach, silikonie uszczelniającym brodzik oraz w zakamarkach.

Jak zapobiec osadzaniu się pleśni pod prysznicem? Przede wszystkim trzeba zapewnić lepszą cyrkulację powietrza: jeśli łazienka nie ma okna, trzeba częściej zostawiać otwarte drzwi. Pomocne może również usuwanie wilgoci z płytek za pomocą ściągaczki lub suchej ściereczki, ale nigdy nie ma pewności, że pleśń w łazience stu procentach się nigdy nie pojawi.

Jak pozbyć się pleśni pod prysznicem?

Pozbycie się pleśni pod prysznicem nie jest skomplikowane, ponieważ odruchowo sięgamy po płynu do czyszczenia toalet. Fakt, one rozprawiają się z wykwitami, ponieważ zawierają grzybobójczy chlor, który również dezynfekuje powierzchnie. Oczywiście, można go wykorzystać do czyszczenia fug i silikonu, ale trzeba wiedzieć, że istnieje szansa, że silny środek może je przebarwić. Poza tym konsystencja płynu bądź żelu nie sprawdzi się w zakamarkach, gdzie pleśń osiada najczęściej.

Oczywiście, środki chemiczne nie są obojętne dla zdrowia, dlatego wiele osób z nich rezygnuje. Wtedy można sięgnąć po równie skuteczne, ale mniej inwazyjne metody pozbycia się pleśni pod prysznicem. Domowe środki mają również przewagę w przypadku czyszczenia powierzchni metalowych, ponieważ nie niszczą powierzchni. Silna chemia sprawia, że mogą się one stać trwale matowe.

Domowe środki na pleśń pod prysznicem

Pleśń pojawiła się pod prysznicem na płytkach, fugach albo silikonie? Nic strasznego! Wystarczy rozsypać domowy środek, który zapewne każdy z nas ma w domu. Proszek do pieczenia albo soda oczyszczona są najlepsze na pleśń pod prysznicem. Wystarczy ją rozsypać w odpowiednim miejscu, zostawić minimum na pół godziny, a później wziąć do ręki szczoteczkę do zębów z miękkim włosiem i przetrzeć pleśń. Po spłukaniu nie powinno być po niej śladu, a dodatkowo - w przypadku białego silikonu lub fugi - mogą być one wybielone.

Pleśń pod prysznicem? Środki do zadań specjalnych

Ani proszek do pieczenia, ani soda oczyszczona nie dadzą sobie rady w trudno dostępnych miejscach. Na szczęście, nie musimy załamywać rąk, bo w łazience mamy skuteczny środek, który rozprawi się z pleśnią w zakamarkach.

O czym mowa? Tutaj idealnie sprawdzi się pasta do zębów - wystarczy nią pokryć pleśń, zostawić na pół godziny, a później wyszorować brudne miejsce szczoteczką do zębów. Po spłukaniu po pleśni nie będzie śladu. A co zrobić w wypadku, kiedy wykwit jest oporny?

Tutaj trzeba sięgnąć po cięższy specyfik. Wystarczy sporządzić gęstą papkę z sody oczyszczonej i octu, a następnie nanieść na pleśń. Po odczekaniu kilkunastu minut i wyszorowaniu pleśń zostanie rozpuszczona.

