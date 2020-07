Jak pozbyć się z domu muszek owocówek?

Muszki owocówki w kilka chwil potrafią opanować całą kuchnię i wszystkie znajdujące się w niej owoce, warzywa, dżemy czy nawet szklanki z sokiem lub piwem. Są jednak domowe sposoby, które sprawią, że uciążliwe muszki znikną z mieszkania na dobre.

Zdjęcie Pułapki na muszki owocówki możesz zrobić samodzielnie /123RF/PICSEL

Przed wypróbowaniem któregoś ze sposobów, należy wyrzucić wszystko to, czym żywią się muszki owocówki: przede wszystkim owoce i warzywa (zwłaszcza ta pokrojone) oraz otwarte słoiki z dżemem. Soki czy inne napoje w szklankach trzeba wylać, a naczynia dokładnie umyć. Musisz pozbyć się wszelkich śladów tych produktów w kuchni, ponieważ to właśnie na nich muszki składają jajeczka.

Owocowa pułapka

Do miski włóż pokrojone owoce lub same skórki, następnie dokładnie przykryj ją folią spożywczą. Upewnij się żeby była dobrze naciągnięta, bez szczelin przy brzegach. Następnie za pomocą widelca lub wykałaczki nakłuj folię - powstaną w niej małe dziurki, którymi muszki będą w stanie wlecieć do środka, ale nie dadzą rady wydostać się na zewnątrz. Zamiast miski z pokrojonymi owocami, do stworzenia pułapki, możesz użyć słoik po dżemie, który bez wahania, wraz z muszkami, będziesz mógł wyrzucić do śmieci.

Niech się topią

Do słoika wlej w równych proporcjach wodę, płyn do mycia naczyń i ocet owocowy lub sok. Taką miksturę zostaw w kuchni na noc, a rano zastaniesz w niej utopione muszki. Zawartość słoika wylej do toalety. Aby ostatecznie pozbyć się muszek, czynność powtarzaj przez kilka dni.

Świece zapachowe

Muszki owocówki są wrażliwe na niektóre mocne zapachy, np. lawendy lub mentolu. Dlatego do ich zwalczania przydatne będą świece lub olejki zapachowe. Pozostaw zapaloną świece zapachową w kuchni, a skutecznie wypędzisz z niej muszki.

Odkurzacz lub suszarka

W walce z muszkami mogą pomóc domowe sprzęty. Za pomocą suszarki "usmażysz" muszki kierując strumień gorącego powietrza w ich kierunku. Używając odkurzacza, możesz próbować wciągnąć je do środka. Niestety, te metody nie są skuteczne w stu procentach - muszki potrafią dość szybko latać i część z nich prawdopodobnie zdoła uciec.