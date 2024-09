Jak uratować zaniedbany trawnik? Pomogą te zabiegi pielęgnacyjne

Oprac.: Tomasz Kromp

Pięknie prezentująca się darń to marzenie niejednego ogrodnika. Wszak to właśnie trawnik uznaje się za wizytówkę ogrodu. Z tego względu warto zadbać o trawę, a to za sprawą pewnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jak odnowić stary i zaniedbany trawnik i co zrobić, żeby utrzymać go w takim stanie? Odpowiadamy.