Sianie rzeżuchy to tradycja, która w wielu domach do przygotowań świątecznych angażuje nawet najmłodszych członków rodziny. Oglądanie rozwijającej się zielonej łączki dostarcza dużo frajdy, a dodatkowo idealnie wpisuje się w obrzędy wielkanocne.

Szybki wzrost rośliny symbolizuje nadchodzącą wiosnę i odrodzenie natury po okresie zimowej stagnacji. Ponadto zielony kolor rzeżuchy, zwanej też pieprzycą siewną , reprezentuje nadzieję i życie, co trafnie nawiązuje do tematyki Wielkanocy jako święta nadziei. Spotkać się można także z ludowymi wierzeniami, według których obfity wzrost rzeżuchy w okresie świątecznym przynosi szczęście i obfitość na kolejne dwanaście miesięcy.

Przygotowania do świąt należy odpowiednio zaplanować, a niektórych działań nie można zostawiać na ostatni moment. Jak długo wyrasta rzeżucha? Wiele zależy od temperatury i dostępu do światła, zaleca się jednak posiać ją mniej więcej tydzień przed Wielkanocą. Nie ma sensu robić tego ze zbyt dużym wyprzedzeniem, aby roślinka przetrwała bez szwanku do świątecznego weekendu.