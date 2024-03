Co można dodać do pasty jajecznej?

Pyszna i kremowa pasta jajeczna do chleba to idealny pomysł na szybki dodatek do śniadania. Podczas gotowania jajek możemy przygotować pozostałe składniki, a po dokładnym ich wymieszaniu nakładać na kromki chleba. Wersja z dodatkiem rzodkiewki, kiełków oraz szczypiorku pozostawia w ustach przyjemnie pikantny posmak. Jeśli chcemy przygotować lżejszą i bardziej dietetyczną wersję, zastąpmy majonez dwiema łyżkami jogurtu naturalnego wymieszanego z 1-2 łyżeczkami musztardy.