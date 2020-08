ZDROWIE |

W tym roku sezon przeziębień prawdopodobnie wystartuje szybciej niż zwykle. Już teraz banalne drapanie w gardle może napędzić stracha! Nic dziwnego, koronawirus nie odpuszcza. Co zrobić, by podkręcić odporność i jak się ratować, czy poczujesz, że coś cię bierze?

Jedz na ciepło - ważne jest, aby w chłodniejsze dni oraz już w okresie jesienno-zimowym przed wyjściem z domu zjeść ciepły posiłek. Lepiej unikać jogurtów oraz kefirów na śniadanie, ponieważ one właśnie wychładzają organizm. Zamiast nich warto wybrać posiłek, który ma właściwości rozgrzewające i pozwoli utrzymać ciepło, np. zupę, jajecznicę, zapiekane tosty, etc. Gdy poczujesz, że coś cię bierze, przygotuj sobie przed snem pikantną kolację, może to być leczo z dodatkiem czosnku i papryczki chili, prawdziwy gulasz węgierski, treściwa, wieloskładnikowa zupa meksykańska lub słodko-ostre danie z kuchni chińskiej.