By zasłużyć sobie na miano najzdrowszych kabanosy powinny cechować się charakterystycznym dla siebie smakiem peklowanej i pieczonej wieprzowiny , a także lekkim posmakiem wędzenia, kminku i pieprzu. Po przekrojeniu w swoim wnętrzu powinny skrywać zaś mocno czerwone kawałki mięsa oraz jasne kawałki tłuszczu . To jednak dopiero początek. Te najlepsze poznać można bowiem po szczegółach.

Chociaż Polacy je uwielbiają, niewielu spogląda na istotne detale. Katarzyna Bosacka postanowiła więc przyjrzeć się im nieco dokładniej - tłumacząc kolejno na co zwrócić uwagę, by w przyszłości zajadać się wyłącznie kabanosami najlepszej jakości. Istotnych jest kilka zasad.

"Na co zwracać uwagę kupując kabanosy? Przede wszystkim na zawartość mięsa. Dobre kabanosy są zrobione na przykład ze 180 g mięsa wieprzowego na 100 gramów. (...) Pamiętajmy, że kabanos to słowo, które pochodzi od słowa kaban, czyli wieprz. Klasyczne to są te wieprzowe" - instruuje specjalistka od świadomego dokonywania zakupów. To jednak nie koniec.