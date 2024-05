Konkurs Piosenki Eurowizji: Kogo publiczność przywitała najgoręcej?

Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się do tej pory 68 razy, z czego aż czterdziestokrotnie wygrywały kobiety ze swoimi solowymi występami. W tym roku bezapelacyjną królową sceny, która otrzymała oszałamiający aplauz już po wypowiedzenia nazwiska była Petra Mede. Legendarna wśród fanów Eurowizji prowadząca. Szwedzka satyryczka i prowadząca już po raz czwarty stanęła na scenie, by prowadzić to prestiżowe wydarzenie. Jej humor i swada zjednały sobie serca publiczności na całym świecie, czemu zgromadzeni w Malmö dali wyraz okrzykami i brawami. Mimo kilku potknięć Petra Meda nie zawiodła i tym razem swoich fanów.