To hiszpańskie imię noszą zaledwie trzy kobiety w Polsce! Znasz którąś z nich?

To wyjątkowe imię pochodzi z hiszpańskiego. Emanuje subtelnym urokiem i tajemnicą. Choć nadano je w Polsce zaledwie 3 razy, to jego nosicielki nie pozostają niezauważone. Czy ma ono jakieś szczególne znaczenie? A co z cechami charakteru kobiet noszących imię Daga? Czy są one tak samo tajemnicze i pełne uroku jak samo imię?