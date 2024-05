Spis treści: 01 Dlaczego warto pić kawę?

02 Czy kawa może zastąpić posiłek?

03 Jaka kawa jest najzdrowsza - z cukrem, czy bez?

04 Dlaczego nie powinno się pić kawy z mlekiem?

05 Ile pić kawy, by stracić zbędne kilogramy?

Dlaczego warto pić kawę?

Świeżo parzona kawa zawsze urzeka aromatem. Niezależnie od tego, czy samodzielnie zmielimy ziarna, a może zwyczajnie wsypiemy porcję do kubka i zalejemy wodą. To napój, bez którego większość ludzi nie wyobraża sobie początku dnia. Kawa stanowi bardzo bogate źródło kofeiny, substancji redukującej zmęczenie, pobudzającej i zwiększającej koncentrację. Z jej cennych właściwości chętnie korzysta przemysł farmaceutyczny, wykorzystując ją do produkcji licznych suplementów, środków przeciwbólowych czy przeciwastmatycznych.

Na tym jednak cenne właściwości kawy się nie kończą. Zwolennicy doceniają ją za obecność antyoksydantów, które neutralizują rozwijające się w organizmie wolne rodniki. To właśnie one spowalniają procesy starzenia się skóry oraz organizmu. Po bliższym przyjrzeniu się działaniu kawy zauważono, że jej regularne picie może zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, a także neurodegeneracyjne, czyli Alzheimera i Parkinsona. Wyniki uzyskane przez naukowców jasno wskazują, że u kawoszy rzadziej występuje cukrzyca typu 2.

Czy kawa może zastąpić posiłek?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu odchudzania to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Przed nami najtrudniejsze zadanie, czyli przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości. Często wymaga o od nas rezygnacji z utrwalanych przez lata nawyków. Część postanowień idzie w dobrą stronę, jednak bardzo często wpadamy w schematy, które zamiast wzmacniać, osłabiają organizm. Jednym z nich jest rezygnowanie z posiłków i zastępowanie ich kawą.

Zdjęcie Kawy nie można traktować na równi z posiłkiem / 123RF/PICSEL

Często rozpoczynamy dzień w pośpiechu, na szybko wypijamy kilka łyków aromatycznego napoju, łapiemy kluczyki i już jesteśmy w drodze do pracy. Na miejscu okazuje się, że w planie dnia czeka nas sporo zadań, które uniemożliwiają spokojne zjedzenie posiłku. Rozwiązaniem jest kolejny kubek kawy, często z dodatkiem cukru, mleka lub śmietanki. Specjaliści ds. żywienia podkreślają, że kofeina może hamować apetyt i wspomagać odchudzanie, jednak nigdy nie powinna zastępować pełnoprawnego posiłku. Jedynie odpowiednio zbilansowane posiłki, bogate w liczne składniki odżywcze, pomogą zdrowo schudnąć.

Jaka kawa jest najzdrowsza - z cukrem, czy bez?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Najczęściej powinniśmy pić kawę bez słodkiego dodatku. Już jedna łyżeczka cukru podnosi zarówno kaloryczność kawy, jak i ogólny poziom glukozy we krwi. Tym samym trzustka zaczyna pracować na najwyższych obrotach, uwalniając bardzo duże dawki insuliny. Za sprawą hormonu poziom cukru we krwi zaczyna gwałtownie spadać, narażając nas na poczucie senności oraz znużenia.

Możesz wypić kubek kawy przed snem i bez problemu odpłynąć w objęcia Morfeusza? Często takie zachowanie organizmu zrzucamy na to, że nie działa na nas kofeina. Ma to jednak niewiele wspólnego z prawdą. Winny jest dodatek cukru w kawie. Jeśli nie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do charakterystycznej goryczki napoju, złagodźmy ją erytrytolem lub ksylitolem, czyli naturalnym słodzikami.

Dlaczego nie powinno się pić kawy z mlekiem?

Zwykła czarna kawa nie zawsze wygląda tak zachęcająco, jak ta z odrobiną mleka. Okazuje się, że mleczny dodatek potrafi osłabić działanie kofeiny, przez co przestanie pozytywnie wpływać na organizm. Wiele osób nie jest w stanie przekonać się do picia kawy bez żadnych poprawiaczy smaku. Pod względem dietetycznym nawet najmniejsza porcja mleka sprawia, że czarny napój staje się o wiele bardziej kaloryczny.

Zdjęcie Kawa z mlekiem może mieć negatywny wpływ na organizm / 123RF/PICSEL

Jak skutecznie uniemożliwić antyoksydantom dobroczynne działanie? Wystarczy dolać mleka do kawy. Zawarty w nabiale wapń zakłóca pracę przeciwutleniaczy. Obserwując reakcje ciała, zauważasz, że po wypiciu parującej filiżanki kawy odczuwasz ciężkość na żołądku? Dodatek mleka do kawy sprawia, że staje się o wiele bardziej ciężkostrawna. Kwasy obecne w napoju reagują z białkami w mleku, natychmiastowo utrudniając prawidłowe trawienie.

Ile pić kawy, by stracić zbędne kilogramy?

Przybranie kilku nadprogramowych kilogramów odczujemy po ciaśniejszych ubraniach, jednak dopiero wynik wyświetlony na wadze jasno wskazuje, że pora zabrać się za siebie. Pamiętajmy, że nie da się schudnąć z dnia na dzień. Droga do wymarzonej sylwetki może być długa, mozolna i wymagać od nas nieskończonych pokładów cierpliwości. W tym czasie warto wprowadzić kilka sztuczek, które mogą ułatwić osiągnięcie postawionego sobie celu. Pierwszą z nich jest regularne spożywanie kawy bez dodatku cukru.

Jaka porcja kawy wspomaga odchudzanie? Dietetycy wskazują, że osobom zdrowym zaleca się wypijanie ok. 3-4 filiżanek kawy dziennie. Jeśli jednak zauważymy u siebie oznaki nadwrażliwości na kofeinę, zredukujmy liczbę do maksymalnie dwóch porcji w ciągu jednego dnia. Parujący czarny płyn bez grama cukru daje natychmiastowego kopa metabolizmowi. W efekcie zauważymy, że spalanie kilogramów przyspieszyło.

