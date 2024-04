Piękna pogoda i wiosenna aura sprawia, że coraz chętniej spędzamy czas na łonie natury. Niestety wraz ze wzrostem popularności aktywności w plenerze powraca problem zaśmiecania przestrzeni publicznej. Niestety jak się okazuje, wiele osób wciąż nie ma świadomości ani poszanowania do wspólnej przestrzeni. Na ten problem zwrócił uwagę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , publikując zdjęcia wykonane po ostatnim weekendzie w Parku Zakrzówek . Do fotografii załączono żartobliwy wpis o "inwazji wyjątkowo uciążliwego gatunku":

Niestety ciepła pogoda, a także sezon grillowy , który wielu Polaków rozpoczęło już w ubiegły weekend, sprawiają, że to dopiero początek problemów związanych z pozostawianiem po sobie śmieci. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podkreśla, że nie dotyczy on tylko Zakrzówka:

Niestety to nie pierwszy apel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Już rok temu pisaliśmy o tym, że Zakrzówek tonie w śmieciach. Opakowania po jedzeniu, butelki po napojach, poprzyklejane do pomostów gumy do żucia, niedopałki powciskane między deski to codzienność tego miejsca. Z ignorancją wypoczywających tam osób władze Zakrzówka zmagają się już od zeszłego sezonu.