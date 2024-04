Kolorowa starówka, zachwycające zabytki, przytulne kawiarenki i restauracje, nowoczesne muzea, a także piękne tereny zielone to tylko niektóre z powodów, dla których Wrocław jest idealnym miejscem na kilkudniowy city break. Ważnym aspektem, który również przyciąga turystów, są korzystne ceny noclegów . Według wspomnianego raportu za noc we Wrocławiu zapłacimy mniej niż w innych lubianych przez turystów polskich miastach, takich jak Kraków czy też Gdańsk. W stolicy Dolnego Śląska za jedną noc zapłacimy średnio 94 zł za osobę.

Co robić we Wrocławiu? Najpiękniejsze zabytki miasta

Położony nad Odrą Wrocław ma bogatą historię, która sięga ponad 1000 lat wstecz. Dzięki temu dziś możemy podziwiać tam zróżnicowaną architekturę, która kształtowała się we Wrocławiu przez wieki. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście jest jego rynek otoczony kolorowymi kamieniczkami. W jego centrum znajduje się późnogotycki Ratusz Wrocławski , będący jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych budynków miasta.

Będąc na rynku, warto odwiedzić też Plac Solny , a także Bazylikę św. Elżbiety wraz z wieżą widokową, z której zobaczymy piękną panoramę Starego Miasta. Przechadzając się w okolicy Rynku, natrafimy na barokowy Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego . W jego wnętrzu możemy podziwiać piękne malowidła, rzeźby i figury, a najwspanialszym pomieszczeniem jest aula Leopoldina z lat 30. XVIII wieku. Będąc we Wrocławiu, koniecznie musimy odwiedzić najstarszą zamieszkałą część miasta, czyli Ostrów Tumski. Słynie on z imponującej średniowiecznej architektury sakralnej. Zobaczymy tam m.in.: gotycką katedrę św. Jana Chrzciciela, kościół Świętego Krzyża, pomnik św. Jana Nepomucena, a także romański kościół św. Marcina.

Ostrów Tumski to jedna z najpiękniejszych dzielnic Wrocławia Foto Olimpik/REPORTER East News

Wrocław to także świetne miejsce na wycieczkę z dziećmi. Miasto oferuje wiele nowoczesnych atrakcji dla całych rodzin. Jedną z najchętniej odwiedzanych jest ZOO, nazywane najpiękniejszym ogrodem zoologicznym w Polsce. Turystów w szczególności przyciąga Afrykarium, które prezentuje wodne i lądowe ekosystemy Afryki.



Tuż obok ZOO znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków Wrocławia, czyli Hala Stulecia, która wraz z Pawilonem Czterech Kopuł i Wrocławską Iglicą trafiły na listę zabytków UNESCO. Będąc w okolicy, warto wziąć udział w darmowym pokazie fontanny multimedialnej, jaki odbywa się o pełnych godzinach, a także zobaczyć egzotyczną roślinność bliskiego wschodu w Ogrodzie Japońskim.



Poza tym we Wrocławiu znajdziemy liczne muzea, które zrobią wrażenie nie tylko na dzieciach, ale i dorosłych. Są to m.in.: