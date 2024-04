Polacy zazwyczaj spędzają długi weekend majowy poza domem. Wiele wskazuje na to, że podobna sytuacja będzie miała miejsce również w tym roku. Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wskazują, że jeszcze w marcu majówka cieszyła się sporym zainteresowaniem. Powód? Przede wszystkim ceny porównywalne do tych sprzed roku, a czasami nawet i niższe. Travelist.pl wskazuje, że "wzrost cen w turystyce wyhamowuje".

- To, co zaskakuje w tym roku, to ceny - te nie wzrosły znacząco w porównaniu do ubiegłego roku. Średnio za noc w 2-osobowym pokoju hotelowym (o standardzie 4-5 gwiazdek lub równorzędnym, z wyżywieniem w pakiecie) Polacy muszą zapłacić 553 zł. Rok temu było to 540 zł, a w 2022 - 442 zł - podaje w komunikacie Travelist.pl.