Kolor szminki numer 1

Wybrałeś brązowe usta? Oznacza to, że w miłości szukasz drugiej połówki. W wyborze partnera nie kierujesz się fizycznością, a zgodnością psychiczną. Nie pociągają cię ekscesy, dramaty, ani toksyczne sytuacje. Chcesz spokojnej i stabilnej relacji, w której będziesz mógł czuć się w pełni sobą. Pragniesz być z człowiekiem, obok którego nawet robienie pranie będzie przyjemniejsze. Wystarczą ci domowe randki spędzone na kanapie przed telewizorem bez szaleństw. Spontaniczność nie jest twoją mocną stroną.

Kolor szminki numer 2

Jeżeli wybrałeś ciemnoróżowe usta, oznacza to, że jesteś osobą pełną miłości. Marzą ci się sceny, niczym z komedii romantycznej. Nie lubisz prostoty, chcesz poznać osobę, przy której poczujesz, że żyjesz. Marzysz o księciu/księżniczce z bajki, który/a odmieni twoje życie na lepsze. Jeśli relacja zaczyna być monotonna, to automatycznie zaczynasz się nudzić. Zwykłe i nudne relacje nie są dla ciebie. Pociąga cię szaleństwo oraz spontaniczność.

Kolor szminki numer 3

Wybrałeś czerwone usta? To znak, że jesteś osobą pełną pasji. Pierwsze, na co zwracasz uwagę to wygląd. Lubisz doświadczać nowych rzeczy i sytuacji. Zwykły "śmiertelnik" nie zwróci na siebie twojej uwagi. Osoba, którą poznasz, musi mieć "to coś". Jednak najczęściej są to krótkie relacje, które nie mają przyszłości. Nie pociąga cię wspólne życie i planowanie rodziny. Jesteś indywidualistą, który nie chce być przez nikogo ograniczany.

Kolor szminki numer 4

Jeżeli wybrałeś jasnoróżowe usta, to znak, że jesteś delikatnym kochankiem. Jesteś osobą wrażliwą, która bardzo szybko przywiązuje się do innych. Bardzo łatwo jest cię w sobie rozkochać. Jednak dłużej potem próbujesz się odkochać. W relacji bardzo dbasz o partnera, czasem bywasz nawet nadopiekuńczy. Dobro innych jest ważniejsze od twojego. Niestety później zaczynasz czuć się przez to nieszczęśliwy i wykorzystywany.

Kolor szminki numer 5

Wybrałeś kolorowe usta? Oznacza to, że nie lubisz standardowych relacji. Zwykły związek nie jest dla ciebie. Być może nie jesteś monogamistą? Odpowiedzi może być kilka. W związku starasz się być przede wszystkim dobrym przyjacielem. Twoja "druga" lub "trzecia połówka" może zawsze na ciebie liczyć. W romantycznych relacjach cenisz sobie lojalność oraz hojność. Nie lubisz otaczać się osobami, które są samolubne. Pragniesz tego, co szalone i nieznane.

Kolor szminki numer 6

Jeśli wybrałeś czarne usta, oznacza to, że nie wierzysz w miłość. Jest ci trudno zrozumieć, jak można zbudować z kimś głęboką relację. Uważasz, że jest to strata czasu. Jesteś typową osobą o pesymistycznym podejściu. Twoim zdaniem ludzie zawsze odchodzą i nie chcesz się temu narażać. Wolisz samotne życie, o którym wyłącznie ty i tylko ty decydujesz. Nie przepadasz za niespodziankami. Pragniesz spokoju i stabilizacji.

