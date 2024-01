Obrazek numer 1

Jeśli wybrałeś pierwszy kwiat, oznacza to, że twoją największą wadą bywa chłodne podejście do ludzi. Czasem zapominasz o tym, że uczucia twoich bliskich również są ważne. Przez to czują się zaniedbani. Lubisz przebywać w odosobnieniu, co powoduje, że wiele twoich relacji z ludźmi słabnie. Dodatkowo masz trudności z okazywaniem emocji. Jesteś postrzegany jako osoba neutralna i pozbawiona uczuć.

Okazuje się, że twoją największą wadą jest agresja oraz wściekłość. Jesteś osobą kojarzoną z intensywnymi emocjami, nad którymi nie potrafisz zapanować. Często wdajesz się w konflikty i awantury. Lubisz, gdy twojemu życiu towarzyszy odrobina niebezpieczeństwa. Nie jesteś ostrożny, więc twoi bliscy czasem czują się przy tobie niepokój i niepewność.

Twoje zachowania bywają impulsywne, co w konsekwencji często doprowadza do chaosu i zamieszania. Nie potrafisz zachować powagi, a twoje działania bywają naganne. Twoi bliscy postrzegają cię jako osobę, która nie potrafi być poważna. Nawet wtedy, gdy sytuacja tego wymaga. Potrafisz opowiadać żarty w najmniej stosownych chwilach.

Jak nikt inny potrafisz dramatyzować. Nawet najmniejsze niepowodzenie wprawia cię w smutek i potrafisz użalać się nad sobą godzinami. Twoje przygnębienie z łatwością przechodzi na innych, dlatego nie lubią rozmawiać z tobą na poważne tematy. Bywasz również melancholiczny i długo rozmyślasz nad tym, co się wydarzyło. Nie potrafisz ruszyć dalej i zbyt mocno dajesz się ponieść emocjom.

Często jesteś postrzegany jako osoba sztuczna. Na pokaz próbujesz dostosować się do wszystkich dookoła ciebie. Na siłę próbujesz zyskać przyjaciół, nawet wśród osób, które kompletnie do ciebie nie pasują. Miewasz również problemy z dostosowaniem się do dorosłego życia. Czasem bywasz dziecinny, a najprostsze czynności sprawiają ci problem. Nie potrafisz planować i wybiegać w przyszłość. Żyjesz wyłącznie chwilą.

