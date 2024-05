Zalewasz herbatę wrzątkiem i po kilku sekundach w filiżance tworzy się charakterystyczna piana ? W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się, czy piana nie jest wynikiem niedokładnego wypłukania płynu do mycia naczyń . Nic bardziej mylnego.

Kolejnym czynnikiem sprawiającym, że herbata się pieni, jest sposób jej zalewania . Jeśli wodę aplikujemy z dużej wysokości, w chaotyczny sposób, do naparu wtłaczamy większe ilości powietrza , które następnie uchodzi, tworząc piankę. Zalewając herbatę delikatnym, jednostajnym strumieniem, piana będzie zdecydowanie mniejsza.

Taki tęczowy kożuch na herbacie nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie, dlatego nie ma aktualnie żadnych przeciwwskazań co do picia takiej herbaty. Jeśli chcemy wyeliminować powstawanie kożucha, zalewajmy herbatę przefiltrowaną wodą lub dodajmy do niej plasterek cytryny.