Jak poznać, że jelita źle pracują?

Istnieje wiele przyczyn, które mogą spowodować, że nasz "drugi mózg" szwankuje, ale nie zawsze dolegliwości wiążemy z tymi cennymi narządami. Jeśli jelita źle pracują, to na pewno dostrzeżemy dolegliwości ze strony układu pokarmowego: lampka ostrzegawcza powinna zapalić się nam szczególnie wtedy, kiedy cierpimy z powodów bólu brzucha, wzdęć, niestrawności, biegunek czy trudności w wypróżnianiu się. Kiedy jelita działają nieprawidłowo, możemy być narażeni na częstsze infekcje, a dodatkowo pogarsza się stan naszej skóry. Takich symptomów nie wolno bagatelizować, ale zdecydowanie powinno się stawiać na urozmaicenie diety. Dodatkowo można sięgnąć po śliwki, które pomogą jelita nam oczyścić i cieszyć się ich lepszą kondycją.

Śliwki na jelita: samo zdrowie

Choć do sezonu śliwkowego może być jeszcze daleko, to nie trzeba załamywać rąk, bo suszone wersje są dostępne zazwyczaj przez cały rok. Dlatego można przygotować z tych smacznych owoców odżywczy i oczyszczający napój. Receptura jest łatwa i nie sprawi wielu trudności, aby ją sporządzić, bowiem potrzebne są tylko dwa składniki. Jak zrobić napój oczyszczający jelita? Wystarczy wziąć sześć śliwek i zalać je szklanką ciepłej, ale nie za gorącej wody. Całość trzeba odstawić na całą noc, rano zblendować i zawartość szklanki wypić na czczo. Jeśli zależy nam na zdrowych jelitach, to taki napój powinno się pić właśnie na czczo, najlepiej małymi łykami.

Czy śliwki są dobre na jelita?

Śliwki suszone działają tak dobrze na jelita, ponieważ są ogromnym źródłem błonnika, a jak wiadomo, to właśnie on pomaga się im oczyścić. Dodatkowo taki koktajl ułatwi usuwanie nagromadzonych złogów i toksyn, które trapią nasze ciało. Błonnik również pomaga utrzymać prawidłowy poziom ciśnienia tętniczego oraz cholesterolu, dlatego to kolejny argument, aby sięgać po taki napój jak najczęściej. Działanie przeczyszczające śliwek jest spotęgowane ze względu na obecność sorbitolu: właśnie on pomoże pozbyć się męczących zaparć.

Śliwki na zdrowie: jedz jak najczęściej

Suszone śliwki mają szczególne właściwości regulujące pracę przewodu pokarmowego

Nie byłoby sprawiedliwe, gdybyśmy skupili się tylko na tych właściwościach suszonych śliwek na jelita, ponieważ oferują one zdecydowanie więcej składników odżywczych, które są pomocne dla naszego organizmu. Od czego warto zacząć? Śliwki suszone to skarbnica witamin: A, C oraz E. One, jako trio, oddziałują korzystnie na nasz wygląd, likwidują stany zapalne, a także wspierają regenerację skóry. Oczywiście obecne są w nich również witaminy z grupy B (oddziałują korzystnie na cały organizm) oraz K - ona z kolei wspiera procesy krzepliwości krwi i ją wzmacnia.

Suszone śliwki mają również całkiem bogaty pakiet minerałów: cynku, fosforu, magnezu, manganu, miedzi, potasu, wapnia i żelaza. Ich suplementacja jest istotna, a niedobory tych cennych pierwiastków pogarszają kondycję serca, mózgu i mogą prowadzić do anemii, osteoporozy lub narażać nas na ataki infekcji.