Oczyszcza krew, stymuluje układ odpornościowy, pobudza układ trawienny i koi skołatane nerwy. To tylko kilka z cennych właściwości tzw. herbaty jogina, która jest idealnym zamiennikiem kawy. Nietypowa mikstura wywodzi się z ajurwedy, czyli tradycyjnej medycyny indyjskiej. Herbata nie jest przyrządzana z liści, a składa się ze specjalnie dobranych składników.

Herbata jogina wywodzi się z Indii. Cechuje ją intensywny aromat i orzeźwiający smak. Chociaż delektowali się nią już starożytni indyjscy władcy, świat zachwycił się wyjątkową miksturą dopiero w latach 70. XX wieku - to właśnie wtedy zaczynała zdobywać coraz większą popularność. Stało się to dzięki nauczycielowi jogi - Yogi Bhajanowi. Po każdej praktyce jogi, częstował naparem swoich uczniów. Z czasem do mikstury przylgnęła nazwa "yogi tea", czyli herbata jogina.

Herbata jogina poprawia samopoczucie, potrafi też zdziałać dużo dobrego w przypadku przeziębienia - miks przypraw sprawia, że napar ma właściwości przeciwzapalne. Picie mikstury zaleca się przede wszystkim po ćwiczeniach jogi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastąpiła popołudniową filiżankę kawy. Do przygotowania napoju potrzebne są m.in. plastry świeżego imbiru, cynamon, kardamon czy goździki. Niektórzy dodają do herbaty również odrobinę mleka czy miód.

Tradycyjną herbatę jogina można przygotować samodzielnie, wedle upodobań. Klasyczny napój nie tylko doda ci energii, ale również rozgrzeje od środka.

Herbata jogina: przepis

Zdjęcie Herbata jogina powstaje ze specjalnie dobranych składników / 123RF/PICSEL

Składniki:

2-3 plastry świeżego imbiru,

pół łyżeczki czarnej herbaty,

3 goździki,

4 ziarenka pieprzu czarnego,

4 zielone ziarenka kardamonu,

pół laski cynamonu.

Dodatkowo:

łyżeczka miodu,

100 ml mleka roślinnego.

Przygotowanie: Zmieszaj ze sobą wszystkie składniki (oprócz herbaty, miodu i mleka) i zagotuj 300 ml wody. Do zagotowanej wody wsyp przyprawy i gotuj na małym ogniu przez ok. 15 minut lub nieco dłużej, by smak napoju był bardziej intensywny. Zdejmij garnuszek z ognia, wsyp herbatę i przykryj całość na ok. 2 minuty. Po zaparzeniu odcedź napój. Na koniec możesz dodać do niego opcjonalnie miód lub mleko. Gotowe!

