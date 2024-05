Te „fit” produkty wcale nie są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać

Kiedy decydujemy się na zmianę w odżywaniu lub chcemy zrzucić kilka kilogramów, zaczynamy zastanawiać się nad tym, co jeść, żeby było zdrowo i niskokalorycznie. Wtedy naszą uwagą przykuwają najczęściej produkty uważane są za takie, które są „fit”. To jednak nie zawsze dobry trop, bo to, co wydaje się nam zdrowsze i bardziej jakościowe czasami negatywnie wpływa na zdrowie. O jakich produktach konkretnie mowa?