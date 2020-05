ŻYCIE I STYL |

Już wkrótce Polacy będą mogli zagłosować w wyborach prezydenckich. Choć w tym roku elekcji towarzyszą gorące dyskusje, a jej forma i termin wciąż stanowią wielką niewiadomą, pewne rzeczy pozostają niezmienne. Na przykład to, że zwycięzca otrzyma prawo do zamieszkania w Pałacu Prezydenckim. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się rezydencjom przywódców z całego świata i sprawdzić, jak na ich tle wypada lokum polskiego prezydenta.

Choć nikt nie startuje w wyborach prezydenckich motywowany wizją przeprowadzki do pałacu (a przynajmniej mamy taką nadzieję), prezydencka rezydencja od lat cieszy się sporym zainteresowaniem obywateli. I nic dziwnego: monumentalny, klasycystyczny gmach przy Krakowskim Przedmieściu, posadowiony między kościołem pokarmelickim, a Hotelem Bristol, wydaje się być zdecydowanie zbyt wystawny, by pełnić funkcję domu. Jednak, wbrew pozorom, głowa państwa do dyspozycji ma tylko fragment gmachu, a konkretnie: 200 metrowy apartament na drugim piętrze. Składają się na niego: gabinet, salon, sypialnia, łazienka oraz mała kuchnia. To pomieszczenia prywatne, do których nikt poza rodziną i służbą nie ma wstępu. Para prezydencja może również korzystać z ogrodów (letniego i zimowego) oraz kaplicy na parterze.