Cinque Terre to fragment riwiery liguryjskiej, który rozciąga się od cypla Meso w okolicach Levanot do przylądka Montenero i obejmuje pięć malowniczo położonych wiosek: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Wiedzie tędy szlak turystyczny nazywany przez Włochów Via dell'Amore, czyli Drogą Miłości. Krajobraz i znaczenie kulturowe tego miejsca sprawiło, że w 1997 roku zostało ono wpisane na listę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Ścieżka ma długość 800 metrów, a podczas spaceru można podziwiać zapierające dech widoki na Morze Liguryjskie. Nie dziwi więc, że Via dell'Amore przed zamknięciem była najpopularniejszym odcinkiem spośród stutrzydziestokilometrowej sieci tras oplatających Cinque Terre.