Katalpa , nazywana także surmią , to ozdobne, liściaste drzewo szybkorosnące, które zwraca uwagę swoim wyjątkowym, egzotycznym wyglądem . Katalpa może osiągać nawet 15 metrów długości, a jej korona, w zależności od odmiany, rozrasta się do 8 metrów , tworząc piękną, nieszablonową, ulistnioną kopułę.

A skoro mowa o liściach, to katalpa posiada je w kształcie serca . Liście mają jasnozieloną barwę i przyjemną w dotyku strukturę, ponadto mogą rozrastać się nawet do 25 cm. Liście opadają z drzewa na zimę i wówczas zauważalne są długie i cienkie owoce .

Katalpa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych , ale jest również bardzo popularna m.in. w Chinach i Tybecie . Na całym świecie wyróżnia się 11 odmian katalpy , ale w Polsce do najczęściej spotykanych gatunków zaliczmy: katalpę zwyczajną Nana, katalpę zwyczajną Aurea, katalpę żółtokwiatową Ovata i katalpę wielokwiatową .

Katalpa to roślina ciepłolubna , ale w polskich warunkach, przy odrobinie naszego zaangażowania, drzewo doskonale sobie poradzi. Idealnym miejsce dla rozwoju katalpy jest stanowisko dobrze nasłonecznione , zabezpieczone przed silnym wiatrem.

Drzewo najlepiej czuje się na żyznej i lekkiej glebie , która zapewni odpowiednią przepuszczalność i nawilżenie , o pH obojętnym lub zasadowym . Jałowa i sucha ziemia może doprowadzić do uschnięcia drzewa, z kolei katalpa rosnąca na terenie podmokłym prawdopodobnie zacznie obumierać z uwagi na przemarznięcie.

Rzecz jasna, roślinie należy zapewnić niezbędne do kwitnienia minerały. Jeśli mamy do czynienia z ziemią wyjałowioną, dobrym rozwiązaniem jest zasilenie jej kompostem. Jesienią warto wzbogacić ziemię o nawozy bogate w potas i magnez, ale bez zawartości azotu. To zdecydowanie pomoże drzewu lepiej znieść zimę.