Dagmara Kaźmierska okłamała fanów!

Dagmara Kaźmierska znana jest ze swojego poczucia humoru i żartów, jakie potrafi robić nawet najbliższym. Tym razem zażartowała ze swoich fanów!

Zdjęcie Dagmara Kaźmierska /Damian Klamka/East News /East News

Królowa życia, którą pokochali widzowie ,słynie z barwnego życia, jakie prowadzi. Razem w telewizyjnym show występuje z przyjaciółką Edzią, przyjacielem Jackiem i synem Conanem.

Wszyscy razem tworzą mieszankę niemal wybuchową, która uwielbia wzajemnie sobie dokuczać i robić żarty.



Tym razem przy okazji Prima Aprilis, to Dagmara postanowiła nabrać swoich fanów i w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z synem, a treść wpisu zaskoczyła chyba wszystkich.



"No, Synu musiałam się pochwalić. Otóż ,Kochani kto zagra Bonda w najnowszej produkcji ? MÓJ SYN !!!!!!! Wczoraj z EON PRODUCTIONS podpisaliśmy kontrakt. Oczywiście swoje 5 minut też tam będę miała jako... Ale to już tajemnica. Możecie zgadywać. Miałam nie mówić, ale MUSIAŁAM !!!!" - napisała Dagmara.



Fani jednak nie dali się nabrać na niesamowitą karierę filmową Conana i już w komentarzach rozszyfrowali Dagmarę i jej "kłamstwo":



"Najpierw uwierzyłam... Ale przecież Prima Aprilis", "Dobre zagranie pani Dagmaro" - pisali internauci.



Niektórzy jednak nie zrozumieli żartu i gratulowali gwieździe i jej synowi sukcesu. Kawał wobec tego można uznać za udany!

Instagram Post

Instagram Post

