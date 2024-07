Możliwość przejścia na emeryturę to dla wielu osób długo oczekiwany i niezwykle przyjemny moment w życiu. Nie brakuje jednak ludzi, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego , nie decydują się na to świadczenie i kontynuują pracę zawodową . O ile może wzrosnąć emerytura po dodatkowym roku pracy?

Wątpliwości co do założeń ZUS-u w kontekście odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę, co ma nam zapewnić wyższe świadczenie, wyraża wielu ekspertów, m.in. Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego i Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Ekspert zwraca uwagę, że "w systemie jest tak wiele, dziwnych rozwiązań", że ten, zamiast zachęcać ludzi do dalszej pracy, demotywuje , ponieważ wskazuje, że "i tak dostaniemy to samo, bo będziemy się obijać o minimalną emeryturę".

"Jeżeli kobieta przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat i miała subkonto, na którym obliczono jej przejściową emeryturę, to osiągając 65 lat, będzie miała obliczaną na nowo emeryturę. I teraz ciekawostka - kiedy obliczamy tę emeryturę na nowo, to nie pomniejszamy stanu konta o to, co już pobrała przez te 5 lat. Czyli żadnej kobiecie nie opłaca się zwlekać ani jednego dnia z przejściem na emeryturę, bo w wieku 65 lat przeliczą jej tę emeryturę tak, jak gdyby dopiero zgłosiła się z wnioskiem" - twierdzi Tomasz Lasocki.