Zrywamy chabry i odstawiamy na jakiś czas, aby wyszły z nich ewentualne żyjątka. Obrywamy same płatki chabrów i umieszczamy je w słoiku. Podgrzewamy wodę i rozpuszczamy w niej cukier. Do wody z cukrem dodajemy sok wyciśnięty z cytryn. Wlewamy wodę z sokiem z cytryn do słoika z płatkami chabrów. Zakręcamy słoik i stawiamy go na nasłonecznionym parapecie. Dwa razy dziennie mieszamy płatki z wodą. Po około 3-4 dniach płatki zmienią kolor na biały. Odcedzamy napój, wyrzucamy płatki, a lemoniadę przechowujemy w słoiku. Słoik wstawiamy do lodówki na 1 dzień. Następnego dnia lemoniada chabrowa jest gotowa do spożycia. Jeśli chcemy wzbogacić jej smak, możemy dodać do niej miód, miętę, rozmaryn, plasterki pomarańczy, maliny lub truskawki.