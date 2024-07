Gerald to mężczyzna o bardzo silnym charakterze. Wytrwale dąży do sukcesu i nie boi się wyzwań. Jego determinacja i upór w dążeniu do celu sprawiają, że często zajmuje wysokie stanowiska w miejscu pracy. Gerald to także urodzony lider i strateg. Potrafi podejmować trudne decyzje, przewodzić innym i osiągać zamierzone rezultaty. Jego charyzma i umiejętność motywowania sprawiają, że ludzie chętnie za nim podążają.