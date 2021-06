Dagmara Kaźmierska zaręczona!

Euro 2020: Natalia Siwiec jako Miss Euro 2012 zawładnęła publicznością! Dagmara Kaźmierska to niekwestionowana ulubienica widzów "Królowe życia". Pełna energii, szalona, otwarta - taka właśnie jest Dagmara.

Choć ma za sobą mroczną przeszłość, to dziś żyje pełnią życia i nie ogląda się za siebie.



Fani jednak przez lata dziwili się dlaczego tak przebojowa kobieta wciąż jest singielką. Z ojcem Conana - jej ukochanego syna - nie wyszło jej w związku i od tego czasu wiodła samodzielne życie.



Wiele osób myślało, że jej życiowym partnerem jest Jacek, który często występuje przed kamerami razem z nią. Jednak jest on tylko przyjacielem Damgary.



Niespodziewanie jednak Dagmara Kaźmierska wyjawiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", że w jej życiu jest ktoś ważny, a co ciekawsze - jest ona z nim zaręczona!



"Cały czas jestem zakochana. Człowiek musi czuć motyle, ja mam cały czas motyle w brzuchu... To tak szybko nie puści. Dalej nie mogę powiedzieć, kto. Adoratorzy niech się odbijają, ja ich nie potrzebuję, bo mam narzeczonego" - wyznała w rozmowie z Oskarem Netkowskim dla "Dzień Dobry TVN".

Kim jest narzeczony Dagmary Kaźmierskiej?

Jak widać, Dagmara Kaźmierska nie chce wyjawić imienia i nazwiska ukochanego. Gwiazda pragnie zachować tę informację z kilku powodów. Po pierwsze chce w spokoju pielęgnować to uczucie.



Po drugie wygląda na to, że nazwisko narzeczonego może być znane w Polsce, skoro w tym momencie jeszcze nie może go zdradzić!



Na jej profilu pojawiło się w listopadzie 2020 roku zdjęcie z wybrankiem. To Piotr Wąsiński - dziennikarz telewizyjny, scenarzysta i reżyser programu "Seks po polsku".



Na zdjęciu Dagmara Kaźmierska wymieniała z nim namiętne pocałunki. Czy to on stał się jej narzeczonym? Wiele na to wskazuje!

